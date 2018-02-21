В Мексике 18 человек пострадали при взрыве на туристическом судне

СЕГОДНЯ 23:22 2018-02-21T23:28:43+03:00

Данных о пострадавших россиянах пока нет [видео]

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В мексиканском порту Плайя-дель-Кармен штата Кинтана-Роо на одном из туристических судов произошел взрыв. В результате ранения и травмы получили не менее 18 человек.

Как пишет местное издание El Popular, взрыв произошел на верхней палубе и катер после этого остался на плаву. Это же подтверждают и видео снятое камерами наблюдения и свидетелями событий.

Взрыв на туристическом судне в Мексике.Пострадали не менее 13 человек

Что стало причиной ЧП, не сообщается. По факту начато расследование. На месте работают полицейские. Морские перевозки между Солидардидом и Косумелем на время приостановлены.

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​​Как передает ТАСС, в российском посольстве сообщили, что сведений о пострадавших при взрыве граждан РФ нет.

Сайт "Комсомольской правды" в октябре прошлого года рассказыал, как лайнер Disney Dream столкнулся с пирсом в порту Нассау — столицы Багамских островов. Момент аварии снял на мобильный телефон очевидец, находившийся на палубе соседнего корабля. Тогда в результате аварии никто не пострадал, а лайнер, получивший повреждения обшивки, смог продолжить свой трехдневный круиз.