2018-02-21T23:48:59+03:00
Спорт

Нападающий «Црвены Звезды» не сдержал слез после поражения от ЦСКА

Армейцы победили сербскую команду со счетом 1:0
Юлия ДИВЕЕВА
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ЦСКА выиграли у «Црвены Звезды» 1:0. Фото: ТАСС/Михаил МетцельЦСКА выиграли у «Црвены Звезды» 1:0. Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Победой москвичей завершился матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Црвены Звезды". После поражения нападающий сербской команды Александар Пешич не смог сдержать слез.

Армейцам удалось забить только один гол в ворота соперников. Но это дало им возможность пройти в следующую стадию турнира. Предыдущая встреча, которая проходила в Белграде, завершилась с нулевым результатом у обеих команд.

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич пояснил реакцию Пешича тем, что игроки находятся в напряжении, поскольку это матч большого турнира, передает РИА Новости.

"Футболисты - они такие же люди, как и все остальные. Каждый реагирует после игры по-своему, тут же речь идет о большом турнире. Конечно, эмоции есть у всех, футболисты выкладываются на 100%. Но это спорт", - сказал он.

Победу армейцам обеспечил Алан Дзагоев в дополнительное к первому тайму время. В следующем матче соперник ЦСКА определится при жеребьевке.

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