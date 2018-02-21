Нападающий «Црвены Звезды» не сдержал слез после поражения от ЦСКА

21 Февр. 23:48 2018-02-21T23:48:59+03:00

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Победой москвичей завершился матч 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Црвены Звезды". После поражения нападающий сербской команды Александар Пешич не смог сдержать слез.

Армейцам удалось забить только один гол в ворота соперников. Но это дало им возможность пройти в следующую стадию турнира. Предыдущая встреча, которая проходила в Белграде, завершилась с нулевым результатом у обеих команд.

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич пояснил реакцию Пешича тем, что игроки находятся в напряжении, поскольку это матч большого турнира, передает РИА Новости.

"Футболисты - они такие же люди, как и все остальные. Каждый реагирует после игры по-своему, тут же речь идет о большом турнире. Конечно, эмоции есть у всех, футболисты выкладываются на 100%. Но это спорт", - сказал он.

Победу армейцам обеспечил Алан Дзагоев в дополнительное к первому тайму время. В следующем матче соперник ЦСКА определится при жеребьевке.