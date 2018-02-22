2018-02-22T00:08:50+03:00
Политика

Президент Сербии пообещал не поддерживать санкции в отношении России

Александр Вучич и Сергей Лавров провели переговоры
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Сербии Александр Вучич. Фото: ТАСС/Михаил МетцельПрезидент Сербии Александр Вучич. Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Сербия не собирается поддерживать санкции в отношении России, невзирая на новую доктрину Евросоюза. Об этом заявил президент республики Александр Вучич на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Сербия не изменит свою политику в отношении Российской Федерации. Сербия не будет вводить санкции в отношении РФ», - заверил глава государства.

Глава МИД России в свою очередь выразил сомнение в том, что требование к партнерам Европейского союза поддерживать антироссийскую политику может быть долговременным, передает Интерфакс.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что визит Лаврова в Сербию приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между нашими странами. Он продлится несколько дней. Помимо переговоров с президентом республики, запланирована и встреча главы МИД с сербским коллегой - превым вице-премьером Ивицей Дачичем.

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