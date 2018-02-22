Саакашвили: Этой власти на Украине пришел конец

СЕГОДНЯ 00:30 2018-02-22T08:43:56+03:00

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Скорый конец нынешней украинской власти предсказал бывший губернатор Одесской области, а ныне высланный из страны оппозиционер Михаил Саакашвили. Политик пообещал, что в скором времени опять вернется на Украину.

«Со мной или без меня, этой власти уже пришёл конец, а я вернусь домой на Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах. Я не злопамятный», — написал экс-президент Грузи на своей странице в Facebook.

По мнению Саакашвили, в Киеве считают, что именно он является двигателем народного протеста. И выслав его, надеются избавиться от волнений.

«Очередная глупая ошибка. Люди раздражены отсутствием реформ, отсутствием изменений, тотальной лживостью и вороватостью власти. А Саакашвили - всего лишь один из миллионов таких недовольных», - написал он.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что Государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд на территорию страны на три года, до 2021 года.Адвокат политика Руслан Чернолуцкий назвал постановление незаконным и заявил о намерение подать апелляцию.