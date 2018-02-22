2018-02-22T00:57:19+03:00
Политика

Боевики не дают мирным жителям уйти из зоны боевых действий в Восточной Гуте

В районе складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация
Юлия ДИВЕЕВА
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В Восточной Гуте в результате обстрелов страдают мирные жителиВ Восточной Гуте в результате обстрелов страдают мирные жителиФото: REUTERS
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В Восточной Гуте боевики не позволяют мирным жителям покинуть район боевых действий. Такую информацию распространил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

«Группировки незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте препятствуют выходу населения с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм аль-Вафидин», - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что в регионе складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Боевики не отвечают на призывы прекратить сопротивление, сложить оружие и урегулировать свой статус. Переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта в Восточной Гуте можно считать сорванным, передает ТАСС.

Ранее в среду сайт kp.ru передавал, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя обратилась к кувейтскому председательству Совета Безопасности организации с просьбой провести в четверг экстренное открытое заседание по ситуации в сирийской Восточной Гуте.

Обстановка в этом подконтрольном боевикам районепродолжает обостряться. Незаконные формирования обстреливают жилые районы Дамаска. Под обстрел также попал российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

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