Белый дом обвинил Россию, Китай, Иран и КНДР в кибератаках в политических целях

СЕГОДНЯ 01:44 2018-02-22T01:47:51+03:00

В Белом доме призывают опасаться хакеров из России, Ирана, КНДР и Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Кибернетические атаки для достижения политических, экономических и других целей регулярно проводят Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Об этом говорится в докладе Совета экономических консультантов при Белом доме.

Американские специалисты представили свой список кибернетических угроз, поделив их на шесть больших групп. В первую, самую большую, вошли отдельные страны. РФ, КНР, Иран и КНДР определены как «главные стороны».

«Национальные государства, как правило, руководствуются политической, экономической, технологической и военной повестками, у них множество целей, которые могут различаться в разные периоды времени», - говорится в докладе.

В тексте отмечено, что государства используют группы хакеров, которые хорошо финансируются и «часто участвуют в комплексных, целенаправленных атаках», в том числе и в промышленном шпионаже, передает ТАСС.

«Если у них возникнет потребность в финансовых средствах, они способны совершать атаки с требованием выкупа и электронную кражу средств», - пишут специалисты Белого дома.

При работе над докладом консультанты Трампа использовали информацию аппарата директора национальной разведки.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на прошлой неделе Белый дом обвинил российских военных в том, что они в июне 2017 года организовали кибератаку с использованием вируса NotPetya. Тогда вредоносная программа поразила IT-системы различных компаний в Европе, Индии и Израиле. Хакеры требовали деньги за разблокирование файлов.