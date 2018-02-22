Российским офицерам выдали отечественные телефоны за 115 тысяч рублей
Офицеры российской армии, работающие с документами высшей категории секретности, получают отечественные мобильные телефоны М-663С "Атлас". Стоимость каждого аппарата -115 тысяч рублей.
Мобильные собраны вручную на госпредприятии "Научно-технический центр "Атлас". У них металлопластиковый корпус с сапфировым стеклом, цветной дисплей и MP3-плеер, говорится в публикации. Устройства выдерживают перепад температур от минус 20 до плюс 50 градусов, а также получасовое погружение в воду на метровую глубину, сообщают "Известия".
Из особых характеристик – возможность выходить на зашифрованные линии через обычные сети мобильной связи, посредством обычной SIM-карты. У телефона защищен только речевой канал, в отличие от SMS и других видов передачи данных.
"Атлас" ежегодно производит всего около сотни таких аппаратов. На сборку только одного уходит в среднем четыре месяца.