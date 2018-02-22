Трамп предложил вооружить американских учителей

СЕГОДНЯ 02:56 2018-02-22T02:57:01+03:00

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Раздать учителям оружие и провести с ними специальную подготовку – такие предложения озвучил президент США Дональд Трамп в связи с новым нападением в школе и гибелью 17 человек.

Сайт kp.ru писал о трагедии, которая произошла в городе Парклэнде штата Флорида. Там 19-летний Николас Круз, ранее исключенный за плохое поведение, пронес в школу автоматическую винтовку, включил пожарную сигнализацию и начал расстреливать учащихся в коридорах. Погибли 17 человек, 14 получили ранения.

"Это было бы, скажем так, скрытое ношение, когда учитель имел бы с собой скрытое оружие. Они бы проходили специальную подготовку. Они были бы там и там бы не было больше свободных от оружия зон", — предложил Трамп на встрече с учителями и учащимися школ, в том числе из Парклэнда.

По мнению главы государства, преступники совершают нападения на людей именно там, где не носят оружие, осознавая, что ответной стрельбы не будет. Президент также считает, что работать охранниками в школах должны бывшие военнослужащие, имеющие опыт обращения с оружием, передает РИА Новости.

Он признал, что многие будут против таких предложений. На следующей неделе он планирует обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов и отобрать лучшие предложения.

Трамп также пообещал внедрить "очень строгие" правила проверки для выдачи разрешения на покупку оружия.