Иванка Трамп возглавит делегацию США на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане

СЕГОДНЯ 04:35 2018-02-22T04:35:18+03:00

Дочь президента и другие представители администрации США намерены пообщаться со спортсменами и людьми из всех стран

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Дочь и советник американского президента Иванка Трамп намерена поехать на закрытие Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в составе официальной делегации США. Об этом сообщили представители администрации США во время телефонного брифинга.

"Речь идет о праздновании успешно проведенных игр. Делегация, естественно, будет находиться там для того, чтобы подбадривать американских спортсменов, но не только. Они будут находиться там еще и для того, чтобы вновь подтвердить американо-южнокорейский альянс, взаимодействовать со спортсменами и людьми из всех стран, прежде всего из Южной Кореи", - пояснили в администрации.

Помимо Иванки Трамп в состав делегации вошли пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, командующий американскими войсками в Республике Корея генерал Винсент Брукс, временный поверенный в делах США в Южной Корее Марк Нэппер, конгрессмен Джеймс Риш и сержант сухопутных войск, серебряный призер Олимпиады 2006 года в Турине Шона Робок, сообщает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru писал, что Иванка Трамп планирует продолжить политическую карьеру и побороться однажды за должность президента США. Об этом в своей книге Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" написал журналист Майкл Вулфф. По его данным, дочь нынешнего президента согласилась войти в состав его администрации, чтобы в будущем иметь больше шансов победить на выборах.