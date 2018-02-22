США назвали условия отказа от крылатых ядерных ракет морского базирования

СЕГОДНЯ 05:03 2018-02-22T08:30:35+03:00

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Соединенные Штаты готовы отказаться от размещения крылатых ракет морского базирования с ядерными зарядами в том случае, если Россия будет соблюдать договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД). Об этом заявил заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер. Он указал, что это условие обозначено и в новой ядерной доктрине США.

"Если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать", — сказал Суфер.

По его словам, США обеспокоены еще и увеличением в России запасов нестратегического ядерного оружия. Представитель Пентагона отметил, что создание новой доктрины стало ответом на российский аналогичный документ.

"Нам нужно что-то сделать, чтобы ответить на это, у нас не было выбора", — пояснил Суфер.

В начале февраля сайт kp.ru писал, что Пентагон опубликовал новую ядерную доктрину страны. В частности, в ней говорится о том, что применение ядерное оружие Соединенными Штатами возможно при неядерном нападении на страну, а также на ее союзников.