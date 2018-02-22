2018-02-22T06:14:12+03:00
Происшествия

Власти Мексики выяснили причину взрыва на туристическом судне

ЧП произошло из-за скопления газа
Юлия ДИВЕЕВА
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Взрыв на пароме в Мексике произошел из-за скопления газаВзрыв на пароме в Мексике произошел из-за скопления газаФото: СОЦСЕТИ
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Взрыв на верхней палубе туристического судна в порте города Плайя-дель-Кармен в мексиканском штате Кинтана-Роо произошел из-за скопившегося природного газа. Об этом заявил министр туризма Мексики Энрике де ла Мадрид.

Он также сообщил, что в результате ЧП пострадали 19 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. По данным чиновника, о пострадавших позаботятся муниципальные власти и госорганы.

Твит Энрике де ла Мадрида Фото: СОЦСЕТИ

Твит Энрике де ла МадридаФото: СОЦСЕТИ

Отметим, что глава управления гражданской обороны и пожарной охраны Плайя-дель-Кармен Хуан Карлос Соса рассказал от 25 пострадавших от взрыва пассажирах. Он заверил, что их жизни вне опасности. У большинства пострадавших незначительные порезы от осколков выледевших стекол, передает ТАСС.

По данным властей муниципалитета Солидаридад, в больницу на осмотр были доставлены 19 мексиканцев и пятеро граждан США. Всего на борту в момент взрыва находились 140 пассажиров.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в мексиканском порту Плайя-дель-Кармен на одном из туристических судов произошел взрыв. В результате ранения и травмы получили не менее 18 человек.

Взрыв на туристическом судне в Мексике.Пострадали не менее 13 человек

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