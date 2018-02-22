2018-02-22T06:39:44+03:00
Спорт

Южная Корея потратила $223 тыс на организацию визита делегации из КНДР

Северокорейские гости пробыли в Пхенчхане три дня
Юлия ДИВЕЕВА
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Представитель правящей семьи КНДР впервые посетил Южную КореюПредставитель правящей семьи КНДР впервые посетил Южную КореюФото: REUTERS
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Визит официальное делегации из Северной Кореи обошелся хозяевам Зимних Олимпийских игр почти в 223 тысячи долларов.

Министерство национального объединения Южной Кореи потратило за три дня пребывания гостей из КНДР около 121,4 тысячи долларов на размещение и проживание делегации, а также 46,7 тысячи долларов на транспорт и столько же на питание, передает агентство Yonhap.

Напомним, что во главе северокорейской делегации была младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен. Она занимает пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Ё Чен стала первым представителем правящей в КНДР семьи, который посетил Южную Корею.

В Пхенчхане делегация КНДР должна была встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом. Подготовка к переговорам велась около двух недель, предполагалось, что они состоятся в Голубом дворце в Сеуле. Однако в последний момент северокорейская сторона отменила переговоры.

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