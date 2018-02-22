Южная Корея потратила $223 тыс на организацию визита делегации из КНДР
Визит официальное делегации из Северной Кореи обошелся хозяевам Зимних Олимпийских игр почти в 223 тысячи долларов.
Министерство национального объединения Южной Кореи потратило за три дня пребывания гостей из КНДР около 121,4 тысячи долларов на размещение и проживание делегации, а также 46,7 тысячи долларов на транспорт и столько же на питание, передает агентство Yonhap.
Напомним, что во главе северокорейской делегации была младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чен. Она занимает пост заместителя руководителя Отдела агитации и пропаганды ЦК Трудовой партии Кореи. Ким Ё Чен стала первым представителем правящей в КНДР семьи, который посетил Южную Корею.
В Пхенчхане делегация КНДР должна была встретиться с вице-президентом США Майклом Пенсом. Подготовка к переговорам велась около двух недель, предполагалось, что они состоятся в Голубом дворце в Сеуле. Однако в последний момент северокорейская сторона отменила переговоры.