США прорабатывают введение дополнительных санкций в отношении России

СЕГОДНЯ 06:57 2018-02-22T06:59:22+03:00

Ограничения хотят ввести в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы 2016 года

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США в настоящее время рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России в связи с приписываемым ей вмешательством в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщили журналистам представители администрации в Вашингтоне.

Также американские власти создали «рабочую группу» по предотвращению потенциального вмешательства в промежуточные выборы в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2018 года.

«Процесс санкций длительный; это тяжело; это некрасиво, но когда доказательства есть, и мы готовы, мы идем на санкции », - сказал один из чиновников.

По его словам, администрация ведет работу над санкциями «с минимальной оглаской». Пока неизвестно, когда именно будет принято решение по санкциям и будут рассмотрены новые ограничения, передает Reuters.

Нпомним, сайт kp.ru сообщал ранее, что в США ведется расследование в связи "вмешательством России" в предвыборную кампанию 2016 года. Дело ведет спецпрокурор США Роберт Мюллер. 16 февраля он выдвинул обвинения против 13 россиян и трех компаний.