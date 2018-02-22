CAS официально отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого

СЕГОДНЯ 07:17 2018-02-22T07:23:20+03:00

Итоговое решение по спортсмену российской сборной в Пхенчхане будет оглашено в ближайшее время

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Спортивный арбитражный суд в четверг, 22 февраля, официально отменил слушания по делу россйского керлингиста Александра Крушельницкого. Заседание, которое должно было состояться сегодня, не состоится.

Как ожидается, по этой причине в ближайшее время последует официальное оглашение вердикта о лишении российской пары Крушельницкий - Брызгалова бронзовой медали Олимпиады 2018 года. И кроме того, Александру будет назначен срок дисквалификации за допинговый проступок.

Напомним, что накануне россиянин выступил с заявлением, сказав, что отказывается от разбирательств в CAS, поскольку не видит в этом смысла. Он признал формальное нарушение антидопинговых правил. При этом, серьезно сказав о намерении биться за восстановление своего честного имени, но - для этого нужно будет проводить большое расследование обстоятельств попадания допинга в его организм.

Таким образом, из копилки сборной России будет убрана одна из бронзовых медалей. Из если сейчас у нас - 13 наград (4 серебряных и 9 бронзовых), то после официального оглашения вердикта от антидопинговой панели CAS, станет 12.