CAS официально отменил слушания по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого
Спортивный арбитражный суд в четверг, 22 февраля, официально отменил слушания по делу россйского керлингиста Александра Крушельницкого. Заседание, которое должно было состояться сегодня, не состоится.
Как ожидается, по этой причине в ближайшее время последует официальное оглашение вердикта о лишении российской пары Крушельницкий - Брызгалова бронзовой медали Олимпиады 2018 года. И кроме того, Александру будет назначен срок дисквалификации за допинговый проступок.
Напомним, что накануне россиянин выступил с заявлением, сказав, что отказывается от разбирательств в CAS, поскольку не видит в этом смысла. Он признал формальное нарушение антидопинговых правил. При этом, серьезно сказав о намерении биться за восстановление своего честного имени, но - для этого нужно будет проводить большое расследование обстоятельств попадания допинга в его организм.
Таким образом, из копилки сборной России будет убрана одна из бронзовых медалей. Из если сейчас у нас - 13 наград (4 серебряных и 9 бронзовых), то после официального оглашения вердикта от антидопинговой панели CAS, станет 12.