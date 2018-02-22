2018-02-22T07:57:40+03:00
В мире

Неизвестный мужчина атаковал здание американского посольства в Черногории

Дипломаты предупредили об угрозе безопасности на территории миссии
Денис СУХОВ
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Неизвестный мужчина атаковал здание американского посольства в ЧерногорииНеизвестный мужчина атаковал здание американского посольства в ЧерногорииФото: REUTERS
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Вскоре после полуночи неизвестный мужчина атаковал здание посольства США в Черногории, после чего подорвал себя. О других пострадавших не сообщается.

По данным местных властей, нападавший бросил в здание взрывное устройство. Отмечается, что скорее всего речи идет о ручной гранате. Местные жители слышали два взрыва.

Представители правоохранительных органов пока не приводят других подробностей происшествия, информация о погибших или пострадавших сотрудниках дипломатической миссии не поступала. Полиция продолжает расследование инцидента под руководством прокуратуры. Всего в американском посольстве в Подгорице работают 34 гражданина США и 134 местных жителя.

В свою очередь посольство предупредило граждан США об угрозе безопасности и призвало не приближаться к территории вокруг миссии до дальнейшего уведомления. Кроме того, рекомендуется избегать демонстраций и больших скоплений людей, а также следовать распоряжениям местных властей.

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