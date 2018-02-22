2018-02-22T08:28:42+03:00
Спорт

Решение CAS по делу керлингиста Крушельницкого будет объявлено в четверг, 22 февраля

Спортивный арбитражный суд отменил запланированные на этот день слушания по разбирательствам в отношении российского спортсмена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российский дуэт будет лишен бронзовой медали Олимпиады-2018.Российский дуэт будет лишен бронзовой медали Олимпиады-2018.Фото: REUTERS
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В четверг, 22 февраля, будет поставлена формальная точка в скандальном деле российского керлингиста Александра Крушельницкого. Спортивный арбитражный суд официально сообщил на своем сайте об отмене запланированных на сегодняшний день слушаний. Причиной послужил отказ от разбирательств между МОК, Всемирной федерацией керлинга и российским спортсменом Александром Крушельницким. В его допинг-пробе был выявлен мельдоний.

- Решение по делу Крушельницкого будет опубликовано на официальном сайте в течение дня, - говорится в официальном заявлении выездной антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда.

Слушания, напомним, должны были начаться в четверг, 22 февраля, в 8:00 по московскому времени. Следующий шаг от CAS, скорее всего - это объявление о лишении российского дуэта Александр Крушельницкий - Анастасия Брызгалова олимпийской бронзовой медали. После этого - вердикт о сроках дисквалификации российского спортсмена.

Олимпиада 2018 проходит в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. За российскую команду из-за жестких санкций со стороны МОК выступает 168 спортсменов. У россиян, выступающих под олимпийским флагом, команда называется "Олимпийские атлеты из России". При соблюдении ряда условий МОК пообещал рассмотреть вопрос о возвращении флага к церемонии закрытия Олимпиады 2018.

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