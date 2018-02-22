Шведский горнолыжник Андре Мюрер выиграл золото Олимпиады 2018 в слаломе

СЕГОДНЯ 08:36 2018-02-22T08:41:27+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане завершились соревнования в гигантском слаломе. Победа досталась шведскому спортсмену Андре Мюреру. По сумме двух попыток он проехал дистанцию за 1 минуту 38,99 секунды.

Второе место занял Рамон Зенхаузерн, проигравший 0,34 секунды шведу. Третий - австриец Михаэль Матт.

Лучший из двух российских спортсменов Александр Хорошилов - на 17-й итоговой позиции. Он проиграл шведскому горнолыжнику 1,74 секунды. При этом, в своей второй попытке он показал пятое время, опередив даже олимпийского чемпиона - 51.01 секунды против 51.06 у Мюрера.

Еще один наш спортсмен, Иван Кузнецов, не смог завершить свою первую попытку и досрочно завершил выступления на Олимпиаде. Он не выступил во второй попытке.