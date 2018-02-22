2018-02-22T09:02:57+03:00
В мире

Пропавшую в Вене трехлетнюю россиянку обнаружили в Ливане

Отец ребенка объяснил похищение тем, что по медицинским показаниям она должна жить в теплом климате
Денис СУХОВ
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Пропавшую в Вене трехлетнюю россиянку обнаружили в ЛиванеПропавшую в Вене трехлетнюю россиянку обнаружили в ЛиванеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пропавшую в Вене трехлетнюю россиянку обнаружили в Ливане. Отец ребенка, Мажди Эль-Али Салу, утверждает, что уведомил мать о планах забрать девочку для лечения в стране с теплым климатом.

«Она общалась со мной. Двадцать восьмого декабря я ей сказал, что мы в Ливан едем. Двадцать девятого декабря мы общались, я ей сказал, что мы в Ливане»,- рассказал Салу корреспонденту агентства РИА Новости.

По его словам, Ливан славится славится своей медициной и образованием, ребенок находится под наблюдением у хороших врачей.

«Мы сделали рентген, представлю вам копии, все в наличии. Слава богу, с легкими все в порядке, ребенок поправляется, анализ крови сдали, воспалений нет. Все контролируется, состояние ребенка наблюдается», - добавил отец девочки.

Как сообщал ранее сайт «КП», трехлетняя россиянка пропала 28 декабря из отеля Бьянка в Вене. Мать девочки привезла ребенка в Австрию для лечения тяжелого легочного заболевания. По ее словам, к похищению мог быть причастен отец ребенка, так как в марте пара собиралась подать на развод.

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