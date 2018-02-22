Госдепартамент США подтвердил информацию о взрыве в американском посольстве в Черногории
Государственный департамент США подтвердил информацию о небольшом взрыве около здания американского посольства в Черногории. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.
По ее словам, посольство подтвердило, что около полуночи 22 февраля возле посольства США в Подгорице произошел взрыв.
«Посольство в настоящее время проводит внутреннюю проверку с целью убедиться в безопасности всего персонала», - добавила Науэрт.
Она также отметила, что работники дипмиссии «тесно сотрудничают с полицией», чтобы выявить нападавших и установить причину атаки. За информацией о дальнейшем ходе расследования Науэрт призвала обращаться к черногорским правоохранителям.
Ранее стало известно, что минувшей ночью неизвестный мужчина бросил несколько гранат в здание американского посольства в Черногории, после чего подорвался сам. В результате взрыва нападавший погиб, о других жертвах и пострадавших не сообщалось. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными.
Посольство рекомендовало гражданам США избегать места происшествия вплоть до дальнейшего уведомления.