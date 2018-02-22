СЕГОДНЯ 10:06 2018-02-22T10:06:20+03:00

Госдепартамент США подтвердил информацию о взрыве в американском посольстве в Черногории Фото: REUTERS

Официальный представитель дипломатического ведомства подтвердил, что все сотрудники миссии «тесно сотрудничают с полицией»

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Государственный департамент США подтвердил информацию о небольшом взрыве около здания американского посольства в Черногории. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

По ее словам, посольство подтвердило, что около полуночи 22 февраля возле посольства США в Подгорице произошел взрыв.

«Посольство в настоящее время проводит внутреннюю проверку с целью убедиться в безопасности всего персонала», - добавила Науэрт.

Она также отметила, что работники дипмиссии «тесно сотрудничают с полицией», чтобы выявить нападавших и установить причину атаки. За информацией о дальнейшем ходе расследования Науэрт призвала обращаться к черногорским правоохранителям.

Ранее стало известно, что минувшей ночью неизвестный мужчина бросил несколько гранат в здание американского посольства в Черногории, после чего подорвался сам. В результате взрыва нападавший погиб, о других жертвах и пострадавших не сообщалось. Мотивы злоумышленника остаются неизвестными.

Посольство рекомендовало гражданам США избегать места происшествия вплоть до дальнейшего уведомления.