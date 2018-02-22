Сборная США впервые за 20 лет выиграла золото Олимпиады в женском хоккее

СЕГОДНЯ 10:49 2018-02-22T10:49:10+03:00

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В четверг, 22 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане, прошел финальный матч хоккейного женского турнира. Команда США играла с Канадой и одержала победу со счетом 3:2.

Для того, чтобы определить победителя, пришлось играть овертайм и проводить серию буллитов. У американок отличились Хилари Найт (20) и Моник Ламуре (54). У Канады - Хейли Ирвин (23) и Мари-Филип Пулен (27). Решающий буллит послематчевой серии - на счету Жослин Ламуре.

Женская хоккейная сборная второй раз в своей истории стала первой на Олимпиаде. До этого они отпраздновали успех в 1998 году. Отметим, что ранее бронзовым призером Олимпиады стала Финляндия, одолевшая Россию со счетом 3:2.

Мужская сборная России, напомним, завтра проведет свой полуфинальный матч против команды Чехии. Поединок начнется в 10:40 по московскому времени.