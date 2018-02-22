2018-02-22T10:49:10+03:00
Спорт

Сборная США впервые за 20 лет выиграла золото Олимпиады в женском хоккее

В финальном поединке американки в серии буллитов победили Канаду 3:2
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments1
В финальном поединке американки в серии буллитов победили Канаду 3:2.В финальном поединке американки в серии буллитов победили Канаду 3:2.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В четверг, 22 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане, прошел финальный матч хоккейного женского турнира. Команда США играла с Канадой и одержала победу со счетом 3:2.

Для того, чтобы определить победителя, пришлось играть овертайм и проводить серию буллитов. У американок отличились Хилари Найт (20) и Моник Ламуре (54). У Канады - Хейли Ирвин (23) и Мари-Филип Пулен (27). Решающий буллит послематчевой серии - на счету Жослин Ламуре.

Женская хоккейная сборная второй раз в своей истории стала первой на Олимпиаде. До этого они отпраздновали успех в 1998 году. Отметим, что ранее бронзовым призером Олимпиады стала Финляндия, одолевшая Россию со счетом 3:2.

Мужская сборная России, напомним, завтра проведет свой полуфинальный матч против команды Чехии. Поединок начнется в 10:40 по московскому времени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мадуро анонсировал выпуск новой криптовалюты, обеспеченной золотом
Ученые рассказали о необычных свойствах ГМО-кукурузы
Российского болельщика задержали в Мюнхене в связи с беспорядками на Евро-2016
Заместитель госсекретаря США: «Северный поток-2» угрожает независимости Украины
Самый богатый человек в мире заработал за сутки $1 млрд
В Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя
Telegram начал вторую предпродажу криптовалюты перед публичным ICO
СМИ: Пхеньян направит высокопоставленную делегацию на церемонию закрытия Олимпиады-2018
В Amnesty International заявили, что Киев забыл про обещания Евромайдана
Роспотребнадзор предупредил о вспышке кори в Европе
«Поэт Майдана» попросила прощения у Одессы и Донбасса
Госдепартамент США подтвердил информацию о взрыве в американском посольстве в Черногории
В России начали действовать новые правила прохождения техосмотра