2018-02-22T11:06:55+03:00
Экономика

Telegram начал вторую предпродажу криптовалюты перед публичным ICO

Отдельные инвесторы получили соответствующие электронные письма
Алексей КАРЕЛИН
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Telegram обзаведется собственной криптовалютой для платежей через мессенджерTelegram обзаведется собственной криптовалютой для платежей через мессенджерФото: REUTERS
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Мессенджер Telegram разослал ряду инвесторов электронные письма о второй закрытой предпродаже криптовалюты компании. Какую сумму собирается выручить Telegram на этот раз, неизвестно. По данным The Verge, компания надеется привлечь примерно ту же сумму, что и в первый раз, то есть $850 млн. Таким образом, уже до публичного ICO (публичного размещения токенов для привлечения инвестиций) разработчики могут собрать $1,6 млрд.

В первой предпродаже участвовал 81 инвестор. Их деньги Telegram вложит в развитие новой платформы Telegram Open Network (TON), на которой запустит обращение собственной криптовалюты.

Как передавал ранее сайт kp.ru, криптовалюта Telegram получила название «Gram». Она позволит пользователям мессенджера совершать платежи и переводы через приложение без всяких пошлин.

Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров сообщал, что пользователей Telegram уже больше 200 млн. Сам же Дуров стал долларовым миллиардером. Журнал Forbes оценил состояние Дурова в $1,7 млрд.

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