Telegram начал вторую предпродажу криптовалюты перед публичным ICO
Мессенджер Telegram разослал ряду инвесторов электронные письма о второй закрытой предпродаже криптовалюты компании. Какую сумму собирается выручить Telegram на этот раз, неизвестно. По данным The Verge, компания надеется привлечь примерно ту же сумму, что и в первый раз, то есть $850 млн. Таким образом, уже до публичного ICO (публичного размещения токенов для привлечения инвестиций) разработчики могут собрать $1,6 млрд.
В первой предпродаже участвовал 81 инвестор. Их деньги Telegram вложит в развитие новой платформы Telegram Open Network (TON), на которой запустит обращение собственной криптовалюты.
Как передавал ранее сайт kp.ru, криптовалюта Telegram получила название «Gram». Она позволит пользователям мессенджера совершать платежи и переводы через приложение без всяких пошлин.
Основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров сообщал, что пользователей Telegram уже больше 200 млн. Сам же Дуров стал долларовым миллиардером. Журнал Forbes оценил состояние Дурова в $1,7 млрд.