В Москве в День защитника Отечества ограничат продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:08 2018-02-22T11:08:09+03:00

Отмечается, что такая мера является традиционной в дни государственных и городских праздников

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В Москве в День защитника Отечества, 23 февраля, ограничат продажу крепкого спиртного, слабоалкогольных напитков и прохладительных напитков в стеклянной таре. Это будет сделано в местах проведения массовых праздничных гуляний.

"Данная мера является традиционной в дни государственных и городских праздников. Она необходима для профилактики травм и различного рода правонарушений в местах массового скопления людей", - заявил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, передает портал мэра и правительства Москвы.

Как сообщал сайт kp.ru, в День защитника Отечества в Москве подготовлена большая развлекательная программа. В столичных парках, библиотеках и культурных центрах Москвы состоятся более полтысячи мероприятий. Вечером на 16 площадках (Поклонная гора, Лужнецкая набережная и другие) запустят фейерверки. Парковка в столице с с 23 по 25 февраля будет бесплатной.