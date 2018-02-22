Сбой произошел в работе Facebook и Instagram

22 Февр. 14:18 2018-02-22T14:18:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 22 февраля, сбой произошел в работе популярных социальных сетей Facebook и Instagram.

Так, при попытке зайти в Facebook, на экране появляется сообщение о том, что «что-то пошло не так». «Извините, что-то пошло не так. Мы уже работаем над этим и исправим все так скоро, как только это возможно», - гласил оповещение.

Скриншот страницы Facebook

Кроме того, некоторые пользователи жалуются на «бардак в соцсети»: по словам юзеров, при попытке открыть чей-то профиль сайт уносит их на аккаунты совершенно незнакомых им людей.

Также жалобы поступают и на Instagram. Интернет-пользователи утверждают, что у них появились проблемы с отправкой сообщений и публикацией новых постов.

Отметим, это уже далеко не первый сбой в Facebook и Instagram. Как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года пользователи из разных стран также жаловались на эти соцсети. Однако тогда все проблемы удалось быстро решить.