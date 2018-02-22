ДНР создаст военный трибунал по оценке действий руководства Украины

22 Февр. 14:36 2018-02-22T14:36:05+03:00

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Глава ДНР Александр Захарченко заявил на встрече с журналистами, что республика создаст народный трибунал по оценке военных преступлений украинских силовиков и руководства незалежной. Такой ход можно назвать ответом на закон о реинтеграции Донбасса, который президент Украины Петр Порошенко утвердил 20 февраля.

«На самом деле этот закон, который узаконивает военные преступления, дает полную свободу на нарушение Конституции и законов Украины», - заметил Захарченко.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин подчеркнул, что теперь Порошенко - единственный президент, который «может сам определять введение военного положения».

В России на закон о реинтеграции Донбасса отреагировали аналогичным образом. Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что закон уводит в сторону от минских договоренностей и «поощряет применение силы». В Госдуме подготовили проект постановления, в котором призывают мировое сообщество осудить «репрессивный акт властей Украины».