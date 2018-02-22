2018-02-22T14:43:28+03:00
Общество

Фальшивый лобстер-эмодзи рассердил целый американский штат

Пользователи сети уличили дизайнеров смайлов в отсутствии элементарных знаний биологии
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На негодования пользователей сети из Мэна дизайнеры отреагировали мгновенноНа негодования пользователей сети из Мэна дизайнеры отреагировали мгновенно
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В США разработчики Консорциума Юникод, занимающиеся созданием новых универсальных смайлов, поплатились за свое незнание анатомических особенностей ракообразных. В частности, программисты изобразили омара не с десятью ногами, как у оригинала, а всего с восемью.

По началу пользователи сети не заметили несоответствия и восторгались как омаром, так и остальными 156 новыми эмодзи. Однако позже юзеры штата Мэн, который славится качественными морепродуктами, выразили протест, а также отметили «слишком уродливый» хвост лобстера.

На негодования пользователей сети из Мэна дизайнеры отреагировали мгновенно: ракообразному подрисовали две недостающие ноги и подкорректировали хвост. «Мы услышали вас. Мы допустили некоторые ошибки, и мы их исправляем», — отметили разработчики в официальном блоге Emojipedia.com.

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