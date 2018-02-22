22 Февр. 14:43 2018-02-22T14:44:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 22 февраля, оппозиционер Алексей Навальный сообщил о своем задержании. По словам блогера, наручники на него надели, когда он выходил из стоматологии.

«Заболел зуб, пошел в стоматологию. Вышел из стоматологии - здрасте, второй оперативный полк, вы задержаны. Везут куда-то», - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

А вскоре после этого юрист основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов подтвердил задержание. «Навальный задержан. Больше пока ничего не понятно», - сказал он «Интерфаксу».

Между тем, как выяснилось чуть позднее, политика привезли в ОВД Якиманка, где уведомили о том, что против него возбуждено административное дело по статье 20.2.8 («нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), после чего отпустили на свободу. «Правда отпустили. Дали мне протокол, что против меня дело по 20.2.8 (до 30 суток ареста) и все. Предложили подбросить куда надо. Я отказался и поехал на работу», - сообщил Навальный.

Кстати, напомним, это уже не первое задержание блогера. Как сообщал сайт kp.ru, в конце сентября прошлого года Навального задержали в Москве при попытке выехать в Нижний Новгород, где он должен был принять участие в ставшей несанкционированной акции протеста оппозиции.