2018-02-22T15:05:59+03:00
Спорт

Российских журналистов выгнали с тренировки чешской хоккейной сборной

Чехи обвинили российские СМИ обвинили в "спортивном шпионаже" на Олимпиаде
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На отказ оператора перестать снимать представитель сборной Чехии решил применить силуНа отказ оператора перестать снимать представитель сборной Чехии решил применить силуФото: REUTERS
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На ОИ-2018 в Пхенчхане разгорелся очередной скандал. На этот раз страсти разгорелись вокруг предстоящего полуфинала хоккейного турнира между сборными России и Чехии. Во время тренировки чешской команды представитель делегации европейской страны Ян Черны попросил «на выход» журналистскую бригаду телеканала «Россия 1».

На отказ оператора перестать снимать представитель сборной Чехии решил применить силу. В частности, закрывал руками объектив видеокамеры и даже попытался столкнуть журналиста с лестницы. Призывы оператора не трогать его и видеоаппаратуру руководитель чешской делегации демонстративно проигнорировал.

Позже, как сообщает ТАСС, Ян Черны объяснил свой поступок желанием придерживаться установленного регламента IIHF.

"По правилам IIHF представители иностранных СМИ не могут снимать тренировки других команд", - сказал Черны.

Тем не менее, перед самым началом ОИ директорат МОК обязал пресс-службы всех сборных не препятствовать работе любых аккредитованных СМИ, в том числе телевизионных.

По словам же пресс-атташе сборной Чехии Зденека Зикмунда, это было решение тренерского штаба , чтобы не раскрывать секреты. «Мы хотим, чтобы снимали только свои», — признался Зикмунд

В той связи примечателен тот факт, что "не свои" все же на тренировке чешской дружины были. Снимать разрешили одному из шведских телеканалов.

Чешское интернет-издание Sport.cz не смогло остаться в стороне от скандала, назвав съемку тренировки «русским шпионажем» и полностью оправдав поступок представителя делегации своей страны.

Сборные России и Чехии встретятся в полуфинале хоккейного турнира Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Встреча состоится 23 февраля.

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