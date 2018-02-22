2018-02-22T15:02:24+03:00
Умные вещи

Twitter вводит запрет одновременно публиковать идентичные сообщения с разных аккаунтов

Социальная сеть рассказала о борьбе со спамом и распространением нежелательной информации
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Twitter запретить публиковать одинаковые твиты с разных аккаунтовTwitter запретить публиковать одинаковые твиты с разных аккаунтовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сервис микроблогов Twitter вводит запрет публиковать одинаковые твиты одновременно с разных аккаунтов. В блоге соцсети появилось заявление о том, как образом будет вестись борьба со спамом и распространением нежелательных данных.

Отмечается, что Twitter запретит использовать специальные программы для рассыла "лайков" под записями и "ретвитов" сообщений с нескольких аккаунтов.

«Эти изменения являются важным шагом, который необходим для того, чтобы мы опережали злонамеренную активность, направленную на ключевые дискуссии, которые ведутся в Twitter», - заявил представитель соцсети Йоэль Рот. Он подчеркнул, что вводимые меры должны повысить "качество информации", размещенной в микроблогах. Нововведения вступят в силу в конце марта.

По данным агентства Reuters, благодаря использованию одновременного размещения идентичных твитов такие сообщения часто попадают в список самых популярных новостей. У пользователей это создает иллюзию того, что этот вопрос волнует многих.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Савченко предрекла Украине «большую войну» через четыре года
В Каире обрушился жилой дом, погибли 10 человек
На президентские выборы в Россию приедут 111 наблюдателей от ПА ОБСЕ
Небензя: Россия предложила поправки к проекту резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии
Пентагон: мы не знаем, попали ли россияне под наш авиаудар в Сирии
Парламент Нидерландов признал геноцид армян
Россия и Аргентина пресекли переправку в Москву 389 килограммов кокаина
Умер дипломат и журналист Валентин Фалин
Путин: Россия вышла на передовые места по боеспособности
Россия и Белоруссия проведут встречу по «молочной проблеме» 26 февраля
Автомобиль протаранил группу детей в Словакии
В Кремле подтвердили предстоящую встречу Путина с канцлером Австрии
Трамп уточнил свое предложение по вооружению учителей
МИД Латвии запретил въезд 49 иностранцам из «списка Магнитского»
В России заработал сайт сдачи ненужных подарков на 23 февраля
Порошенко извинился за раздевавших журналисток в суде Киева силовиков
Британка, потратив все деньги на прощание с жизнью, узнала, что ее диагноз был ошибкой
Украина запретила ввоз детской книги из России
Посол США Хантсман рассказал, что общего у США и России
Международные резервы России выросли на 6,6 млрд долларов за неделю
За неделю число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 7 тысяч
SpaceX вывела на орбиту спутники для запуска глобального интернета