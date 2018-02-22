Twitter вводит запрет одновременно публиковать идентичные сообщения с разных аккаунтов

22 Февр. 15:02 2018-02-22T15:02:24+03:00

Социальная сеть рассказала о борьбе со спамом и распространением нежелательной информации

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Сервис микроблогов Twitter вводит запрет публиковать одинаковые твиты одновременно с разных аккаунтов. В блоге соцсети появилось заявление о том, как образом будет вестись борьба со спамом и распространением нежелательных данных.

Отмечается, что Twitter запретит использовать специальные программы для рассыла "лайков" под записями и "ретвитов" сообщений с нескольких аккаунтов.

«Эти изменения являются важным шагом, который необходим для того, чтобы мы опережали злонамеренную активность, направленную на ключевые дискуссии, которые ведутся в Twitter», - заявил представитель соцсети Йоэль Рот. Он подчеркнул, что вводимые меры должны повысить "качество информации", размещенной в микроблогах. Нововведения вступят в силу в конце марта.

По данным агентства Reuters, благодаря использованию одновременного размещения идентичных твитов такие сообщения часто попадают в список самых популярных новостей. У пользователей это создает иллюзию того, что этот вопрос волнует многих.