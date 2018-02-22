Шойгу могут назначить главой попечительского совета Фонда перспективных исследований
Министр обороны РФ Сергей Шойгу может быть назначен главой попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). Соответствующий проект указа президента России, подготовленный Минобороны, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 22 февраля.
"Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований министра обороны РФ Шойгу С. К., освободив от этих обязанностей Рогозина Д. О.", - говорится в документе.
Также проект указа предлагает назначить членами попечительского совета ФПИ как представителей правительства России Сергея Шойгу и президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. В настоящее время эти обязанности исполняют вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и Алексей Пономарев.
Фонда перспективных исследований был создан в 2012 году для проведения научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности РФ. С 2013 года его возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.