2018-02-22T15:09:51+03:00
Политика

Шойгу могут назначить главой попечительского совета Фонда перспективных исследований

С 2013 года эту должность занимал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин
Екатерина БОЛГОВА
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Минобороны РоссииМинистр обороны России Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Минобороны России
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу может быть назначен главой попечительского совета Фонда перспективных исследований (ФПИ). Соответствующий проект указа президента России, подготовленный Минобороны, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 22 февраля.

"Назначить председателем попечительского совета Фонда перспективных исследований министра обороны РФ Шойгу С. К., освободив от этих обязанностей Рогозина Д. О.", - говорится в документе.

Также проект указа предлагает назначить членами попечительского совета ФПИ как представителей правительства России Сергея Шойгу и президента НИЦ "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука. В настоящее время эти обязанности исполняют вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин и Алексей Пономарев.

Фонда перспективных исследований был создан в 2012 году для проведения научных исследований и разработок в интересах обороны и безопасности РФ. С 2013 года его возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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