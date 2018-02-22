В Киеве власти переименовали Московский мост

22 Февр. 15:23 2018-02-22T15:23:30+03:00

После запрета "советского" шампанского и "Серпа и Молота" Киев избавился от Московского моста Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Киевский горсовет переименовал Московский мост в Северный в рамках «декоммунизации». Как сообщают украинские СМИ, были предложения дать объекту имя Степана Бандеры, а также - Георгия Фукса, который построил мост. В итоге сошлись на проектном названии — Северный.

Вместе с мостом городская власть решила сменить еще ряд названий. Улица Седовцев стала Омелютинской, Анри Барбюса - Василия Тютюнника, Кировоградская - Владимира Брожки, Ванды Василевской - Богдана Гаврилишина, парк Дружбы народов переименовали в «Муромец», микрорайон Чапаевка в Вита-Литовский, Комсомольский массив в Северно-Броварский.

Кроме того, горсовет запретил давать улицам имена людей, со дня смерти которых прошло меньше двух лет.

Ранее Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», по которому предполагалось и массовое переименование объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Закон вступил в силу в мае 2015 году, передает сайт kp.ru.