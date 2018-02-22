2018-02-22T15:22:27+03:00
Спорт

Бронзовые медали Крушельницкого и Брызгаловой переданы в МОК

Спортсмены уже покинули южнокорейский город Пхенхчхан
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.Россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.Фото: REUTERS
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Бронзовые медали российских керлингистов Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой официально были возвращены в МОК. В четверг, 22 февраля, об этом сообщил Олимпийский комитет России.

Награды были отправлены в МОК, а сами спортсмены уже отправились из Южной Кореи в Россию. Как отмечается, после этого момента наступает большая работа - предстоит выяснить те обстоятельства, при которых мельдоний попал в допинг-пробу россиянина Александра Крушельницкого.

Он, напомним, отказался от проведения слушаний в выездной антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда. Поскольку счел, что это бессмыслено, при этом, признав вину. МОК в ближайшее время передаст награды Крушельницкого и Брызгаловой норвежской паре - Кристин Скаслиен и Магнусу Недреготтену, которые уступили в матче за 3-е место на Олимпиаде нашим спортсменам.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. За сборную России выступает 168 спортсменов из-за ряда жестких ограничений МОК.

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