22 Февр. 15:38 2018-02-22T15:39:00+03:00

СМИ назвали имя бросившего гранату в здание посольства США в Черногории Фото: REUTERS

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Злоумышленник, бросивший гранату в здание посольства США в Черногории оказался 43-летним ветераном югославской армии Далибором Яуковичем. Об этом сообщили местные СМИ.

Личность напавшего на дипломатическое представительство раскрыли порталу Радио и телевидения Черногории источники, осведомленные о ходе следствия.

Согласно странице Яуковича в Facebook, он был награжден орденом «За заслуги в области обороны и безопасности» Союзной Республики Югославия. Соответствующий приказ подписал тогдашний президент страны Слободан Милошевич.

Мужчина родился в сербскм городе Кралево, но проживал в Подгорице. Судя по публикациям в соцсетях был противником вступления Черногории в НАТО.

Как сообщал ранее сайт «КП», в ночь на четверг неизвестный мужчина бросил несколько гранат в здание посольства США в Черногории, после чего подорвался сам. Мотивы нападения устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.