СМИ назвали имя бросившего гранату в здание посольства США в Черногории
Злоумышленник, бросивший гранату в здание посольства США в Черногории оказался 43-летним ветераном югославской армии Далибором Яуковичем. Об этом сообщили местные СМИ.
Личность напавшего на дипломатическое представительство раскрыли порталу Радио и телевидения Черногории источники, осведомленные о ходе следствия.
Согласно странице Яуковича в Facebook, он был награжден орденом «За заслуги в области обороны и безопасности» Союзной Республики Югославия. Соответствующий приказ подписал тогдашний президент страны Слободан Милошевич.
Мужчина родился в сербскм городе Кралево, но проживал в Подгорице. Судя по публикациям в соцсетях был противником вступления Черногории в НАТО.
Как сообщал ранее сайт «КП», в ночь на четверг неизвестный мужчина бросил несколько гранат в здание посольства США в Черногории, после чего подорвался сам. Мотивы нападения устанавливаются. В результате инцидента никто не пострадал.