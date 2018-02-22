2018-02-22T15:55:03+03:00
Наука

Шведские программисты создадут "электронные копии умерших"

Искусственный интеллект будет разговаривать с людьми голосом их покойного родственника
Алексей КАРЕЛИН
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Фото: кадр из сериала IT Crowd.Фото: кадр из сериала IT Crowd.
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В Швеции программисты работают над проектом оцифровки голоса человека для его использования после смерти. Если идею удастся реализовать, то люди смогут общаться с умершими родственниками и близкими на бытовые темы. Для этого оцифрованный голос дадут искусственному интеллекту.

«Первоначально мы создали речевую программу, которая отвечает на вопросы наших клиентов по поводу организации похорон. Это подтолкнуло нас к мысли разработать то, что мы называем "электронной копией человека" - робота, который будет говорить голосом, похожим на голос покойного", - говорит руководитель сети стокгольмских похоронных бюро «Феникс» Шарлотта Руниус.

Похоронное бюро ищет 10 добровольцев, которые позволили бы оцифровать их голоса. По задумке, электронные копии умерших смогут вести беседы на простые темы. На вопрос о чем-то, что произошло или появилось недавно, искусственный интеллект не ответит, так как не найдет информации в своей необновляемой базе данных.

Ученые пока не ставят перед собой задачу полноценного переноса сознания в «цифру», но делают вклад в это направление. В дальнейшим программисты собираются создать робота копирующего внешность человека, пишет издание Dagen.

Разработки в области искусственного интеллекта идут активным ходом. В январе сайт kp.ru рассказывал об эксперименте, в рамках которого "робот" понял прочитанный текст лучше человека.

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