Instagram и Facebook восстановили работу после масштабного сбоя
Социальные сети Facebook и принадлежащая ей Instagram восстановили работу после масштабного сбоя, который затронул пользователей в разных частях мира.
Страницы и сервисы соцсетей стали снова доступны после непродолжительной паузы.
Как сообщал ранее сайт «КП», в четверг пользователи Facebook не смогли попасть на свои страницы в соцсети: вместо нее появлялось сообщение об ошибке. Также многие отмечали, что при попытке открыть какой-то определенный профиль сайт перенаправлял их на аккаунты совершенно незнакомых людей.
В свою очередь пользователи Instagram испытывали проблемы с отправкой сообщений и публикацией новых постов.
Напомним, это не первый сбой в Facebook и Instagram за последнее время. В августе прошлого года пользователи из разных стран также жаловались на проблемы в работе этих соцсетей. Однако тогда неполадки были также оперативно устранены.