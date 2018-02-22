2018-02-22T15:56:10+03:00
Общество

Instagram и Facebook восстановили работу после масштабного сбоя

Ранее пользователи из разных частей мира сообщали о проблемах с доступом к популярным социальным сетям
Денис СУХОВ
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Instagram и Facebook восстановили работу после масштабного сбояInstagram и Facebook восстановили работу после масштабного сбояФото: Анастасия Осипова
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Социальные сети Facebook и принадлежащая ей Instagram восстановили работу после масштабного сбоя, который затронул пользователей в разных частях мира.

Страницы и сервисы соцсетей стали снова доступны после непродолжительной паузы.

Как сообщал ранее сайт «КП», в четверг пользователи Facebook не смогли попасть на свои страницы в соцсети: вместо нее появлялось сообщение об ошибке. Также многие отмечали, что при попытке открыть какой-то определенный профиль сайт перенаправлял их на аккаунты совершенно незнакомых людей.

В свою очередь пользователи Instagram испытывали проблемы с отправкой сообщений и публикацией новых постов.

Напомним, это не первый сбой в Facebook и Instagram за последнее время. В августе прошлого года пользователи из разных стран также жаловались на проблемы в работе этих соцсетей. Однако тогда неполадки были также оперативно устранены.

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