Путин присвоил звание генерал-полковника замминстра обороны Фомину

22 Февр. 16:18 2018-02-22T16:22:24+03:00

Александр Фомин был назначен на должность заместителя главы Минобороны 31 января 2017 года

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В четверг, 22 февраля, стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ «О присвоении воинских званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава».

Так, согласно этому документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, звания генерал-полковника удостоился заместитель министра обороны Александр Фомин.

«Присвоить воинские звания: а) военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации: генерал-полковника - Фомину Александру Васильевичу», - говорится в подписанном российским лидером указе.

Напомним, Фомин был назначен на должность замглавы Минобороны 31 января прошлого года. До этого же он пять лет возглавлял Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Кстати, после ухода Александра Фомина в оборонное ведомство директором ФСВТС стал замглавы «Ростеха» Дмитрий Шугаев.