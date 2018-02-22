Суд оштрафовал кинотеатр «Пионер» на 100 тысяч рублей за показ «Смерти Сталина»

22 Февр. 16:32 2018-02-22T16:32:35+03:00

Прокатное удостоверение фильма было отозвано по решению Минкультуры

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В четверг, 22 февраля, мировой суд в Москве оштрафовал столичный кинотеатр "Пионер" на 100 тысяч рублей за показ кинокартины "Смерть Сталина" без прокатного удостоверения.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце января Минкультуры за несколько дней до старта кинопроката отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи.

Мировой судя судебного участка 208 района Дорогомилово признал ООО "Чентромобиле-Пионер" виновным в совершении правонарушения «Осуществление проката фильма или показа фильма без прокатного удостоверения на фильм».

Всего в отношении "Пионера" Минкультуры составило три административных протокола. Ранее кинотеатр был оштрафован на 80 тысяч рублей за показ фильма "Диван Сталина". По словам адвоката, представляющего интересы организации, решение будет обжаловано, передает "Интерфакс".

"Смерть Сталина" рассказывает о борьбе за власть после смерти советского лидера. Мировая премьера фильма прошла в сентябре прошлого года на кинофестивале в Торонто.