2018-02-22T17:01:59+03:00
В мире

В Польше начался демонтаж Памятника благодарности Советской армии

Местные власти сообщили, что хотели перенести самые прочные части мемориала на местное кладбище, но «не получили согласия»
Екатерина БОЛГОВА
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В Польше начали сносить советский памятникВ Польше начали сносить советский памятникФото: ТАСС
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В четверг, 22 февраля, стало известно о начале демонтажа Памятника благодарности Советской армии в польском городе Лидзбарк-Варминьски.

Мэр города Яцек Вюновский заявил, что местные власти хотели перенести самые прочные части мемориала, находившегося в плачевном состоянии, на кладбище. Однако, по словам градоначальника, «не получили согласия». Отмечается, что на местном погосте похоронены советские солдаты.

По данным газеты Lidzbarska, демонтаж начался после того, как польский Институт национальной памяти (IPN) направил соответствующее обращение мэру города.

«По мнению IPN, памятники, выражающие так называемую благодарность Красной Армии... отвечают критериям пропаганды коммунизма и должны быть удалены из публичного пространства», — говорится в письме.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что с 2014 года в Польше демонтировали по меньшей мере два десятка памятников, посвященных Красной армии.

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