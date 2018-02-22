2018-02-22T17:13:30+03:00
Политика

Лавров: Действия НАТО плодят экстремизм и сеют хаос

Глава МИД РФ выступил перед студентами Белградского университета
Алексей КАРЕЛИН
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Действия стран-членов НАТО в Азиатском регионе способствуют появлению новых террористов и сеют хаос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его мнению, НАТО не способна дать ответ терроризму — главной угрозе человечества в современном мире. Об этом дипломат рассказал во время выступления перед студентами Белградского университета.

«Действия натовских стран и в Ираке, затем в Ливии, да и в других странах региона, сейчас в Сирии только плодят экстремизм, сеют хаос и создают питательную почву для появления все новых и новых террористов», - цитирует ТАСС Лаврова.

Кроме того, глава российского МИД заметил, что США активно старается затянуть балканские страны в НАТО. Вступление в Североатлантический альянс, говорит Лавров, заставит новых членов принять и философию военно-политического противостояния американцев. США уже успешно навязывает ее Европе, считает Лавров, прикрываясь лозунгами об укреплении национальной безопасности. «Им никто не угрожает», - заявил глава российского МИД.

Ранее после переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом Лавров отметил, что присутствие США в Афганистане стабильности стране не приносит, передает сайт kp.ru. В Сирии же американцы пытаются нарушить целостность страны, отделив от нее значительную часть территории, сказал Лавров.

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