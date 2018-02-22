2018-02-22T17:15:58+03:00
Здоровье

Ученые раскрыли правду о безуглеводной и безжировой диетах

Оказалось, что обе они не всегда бывают эффективными
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Самые популярные диеты признаны малоэффективнымиСамые популярные диеты признаны малоэффективнымиФото: Евгения ГУСЕВА
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Американские исследователи из Стенфордского университета развеяли мифы о низкоугливодной и обезжиренной диетах. Эксперты выяснили, что оба этих режима питания приводят примерно к одинаковым результатам, и далеко не всегда бывают эффективны в борьбе с лишним весом.

По словам автора исследования Кристофера Гарднера, в тестировании приняли участие более 600 человек в возрасте от 18 до 50 лет. В итоге, группы опробовавшие разные диеты получили практически идентичные результаты.

При этом диетологи заметили, что несмотря на весьма значительные ограничения в рационе, обе диеты дают весьма несущественный эффект. Так, в течение двух лет люди, которые практиковали безжировую и безуглеводную диеты, теряли около пяти-шести килограммов, что является не самым впечатляющим результатом, если учесть длительность курса, пишет сайт «Дни.ру».

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