Трамп поговорил с детьми и педагогами по шпаргалке

22 Февр. 17:17 2018-02-22T17:18:33+03:00

Президент США Дональд Трамп на встрече с детьми и педагогами в Белом доме Фото: REUTERS

Встреча прошла в Белом доме и была посвящена стрельбе в школе города Паркленд

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Президент США Дональд Трамп пообщался в американскими школьниками и педагогами при помощи шпаргалки. Встреча прошла в Белом доме и была посвящена случаям стрельбы в образовательных учреждениях страны — в частности, инциденту в школе города Паркленд, где погибли 17 человек.

Как выяснили журналисты, американский лидер пришел на встречу с заранее подготовленными фразами. Так, агентство Reuters опубликовало фотографии, на которых Трамп держит листок с надписью «Белый дом» и несколькими вопросами. Там написаны фразы: Что бы вы хотели, чтобы я знал о вашем опыте? Каковы ваши идеи? Я вас слушаю.

По данным СМИ, во время общения со своими собеседниками Трамп несколько раз подглядывал в свои подсказки.

Шпаргалка Дональда ТрампаФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ходе общения с детьми Трамп высказал инициативу разрешить школьным учителям скрытое ношение оружия. А также президент США предложил нанимать на должности охранников школ только бывших военнослужащих.