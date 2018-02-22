2018-02-22T18:00:40+03:00
Политика

На Украине появится тестовая площадка сверхскоростных поездов Илона Маска

Незалежная замахнулась на, пожалуй, самый амбициозный мировой транспортный проект
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Украинские власти собираются подключиться к проекту поездов в вакуумной трубе Илона Маска.Украинские власти собираются подключиться к проекту поездов в вакуумной трубе Илона Маска.Фото: REUTERS
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Нынешние украинские власти собираются подключиться к амбициозному проекту поездов в вакуумной трубе американского миллиардера и футуриста Илона Маска. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По словам чиновника, уже даже определена площадка для начальных испытаний нового вида транспорта. «Мы учреждаем Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку в Днепре», – сказал Омелян.

Стоит отметить, что проекте будут задействованы Академия наук Украины, Южмаш, Укроборонпром и ряд коммерческих предприятий.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в начале года представители «Южмаша» даже провели беседу с основателем проекта Hyperloop Илоном Маском. Однако футурист, проникшийся идей сотрудничества и пообещавший приехать в Киев, заседание спецкомиссии во главе с Владимиром Омеляном почему-то проигнорировал.

Несмотря на сей досадный факт, министр инфраструктуры Украины сохранял оптимизм. «Мы писали письма Маску. Он обещал к нам приехать. К сожалению, Маск опаздывает, мы начинаем без него», – отметил Омелян.

Примечательно, что Украина изначально не входила в список стран реализации проекта Hyperloop. Среди государств, с которыми велись переговоры, были Россия и Китай. На территории РФ запланирован проект сверхскоростного поезда Hyperloop для перевозки пассажиров из Москвы в Сочи и Санкт-Петербург. Релизация может начатся уже до конца 2017 года.

Hyperloop – проект вакуумного поезда, который должен курсировать по специальной трубе. Создан и предложен еще в 2012–2013 годах миллиардером США Илоном Маском. В августе 2017 года прошли первые серьезные испытания. В ходе них поезд Hyperloop One развил скорость порядка 310 км/ч.

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