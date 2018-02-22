2018-02-22T18:25:30+03:00
Экономика

Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума

Показатель продемонстрировал максимальное в истории значение в 2329,51 пункта
Екатерина БОЛГОВА
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Индекс Моссбиржи обновил исторический максимумИндекс Моссбиржи обновил исторический максимумФото: REUTERS
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В четверг, 22 февраля индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, достигнув значения в 2329,51 пункта. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ранее исторический максимум индекса Мосбиржи в 2320 пунктов был зафиксирован меньше месяца назад - 25 января 2018 года.

К 17.00 индекс скорректировался до 2327,65 пункта , что выше на 0,3% уровня закрытия предыдущей сессии. Индекс РТС увеличился на 0,23% и составил 1294 пункта.

Лидерами роста стали акции «Магнита», которые прибавили 7,6%, ВТБ - 5,7%, «Мечела» - 3,15%, «Транснефти» - 2,1%, «Аэрофлота» - 2%.

Напомним, индексы Московской биржи и РТС отражают капитализацию российского фондового рынка, учитывая наиболее ликвидные акции крупнейших российских компаний.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в четверг курс рубля снизился по отношению к доллару и вырос по отношению к евро.

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