За неделю число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 7 тысяч
За прошлую неделю число граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 7 тысяч. Количество таких заявок составило 222 тысяч, что стало минимальным показателем за пять недель.
Как сообщается в отчете американского министерства труда, показатель предыдущей недели был пересмотрен и он составил 229 тысяч, а не 230 тысяч, как было объявлено ранее. Специалисты ранее прогнозировали в целом сохранение данного показателя на уровне предыдущей недели.
Среднее число заявок за последний месяц сократилось с 228,25 тысяч до 226 тысяч.
При этом за неделю уменьшилось на 73 тысячи человек количество граждан США, продолжающих получать пособие по безработице. Сейчас число таких американцев составляет 1,875 млн - это стало самым существенным падением с середины 2015 года, сообщает MarketWatch.