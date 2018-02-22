За неделю число заявок на пособие по безработице в США сократилось на 7 тысяч

22 Февр. 18:38 2018-02-22T18:38:21+03:00

Число заявок на пособие по безработице в США снизилось на 7 тысяч за неделю Фото: REUTERS

Количество продолжающих получать это пособие американцев понизилось на 73 тысячи, что стало самым существенным падением с середины 2015 года

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За прошлую неделю число граждан США, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 7 тысяч. Количество таких заявок составило 222 тысяч, что стало минимальным показателем за пять недель.

Как сообщается в отчете американского министерства труда, показатель предыдущей недели был пересмотрен и он составил 229 тысяч, а не 230 тысяч, как было объявлено ранее. Специалисты ранее прогнозировали в целом сохранение данного показателя на уровне предыдущей недели.

Среднее число заявок за последний месяц сократилось с 228,25 тысяч до 226 тысяч.

При этом за неделю уменьшилось на 73 тысячи человек количество граждан США, продолжающих получать пособие по безработице. Сейчас число таких американцев составляет 1,875 млн - это стало самым существенным падением с середины 2015 года, сообщает MarketWatch.