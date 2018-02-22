Международные резервы России выросли на 6,6 млрд долларов за неделю

22 Февр. 18:46 2018-02-22T18:46:11+03:00

Банк России сообщил о росте международных резервов РФ на 1,5% за неделю Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По данным на 16 февраля они составляют 454 млрд долларов

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В четверг, 22 февраля, Банк России сообщил об увеличении международных резервов РФ на 1,5% или 6,6 млрд долларов за неделю. По данным на 16 февраля они составляют 454 млрд долларов, а неделей ранее - 447,4 млрд долларов.

«Объем международных резервов по состоянию на 16 февраля составил $454 млрд, увеличившись за неделю на $6,6 млрд, или на 1,5%, в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота», — говорится в сообщении Банка России.

Международные или золотовалютные резервы России являются высоколиквидные иностранные активы. Они находятся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о росте ВВП в 2% в январе текущего года. По его словам, внутренний рынок и спрос вернулись к стабильному росту.