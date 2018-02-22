2018-02-22T19:35:45+03:00
Политика

Порошенко извинился за раздевавших журналисток в суде Киева силовиков

Глава незалежной считает действия правоохранителей недопустимыми
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В четверг, 22 февраля, президент Украины Петр Порошенко извинился за «дополнительные меры безопасности», введенные в Оболонском суде Киева, где в минувшую среду проходили слушания по делу экс-главы незалежной Виктора Януковича.

Так, Порошенко назвал недопустимыми действия силовиков, проверявших журналисток при входе в здание суда. Как выяснилось, всех сотрудниц СМИ обязывали пройти в отдельную комнату и раздеться там, чтобы «продемонстрировать отсутствие надписей на теле».

«Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми. Просим прощения у всех журналистов и ждем результатов служебного расследования», - написал пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 21 февраля в Оболонском суде состоялся допрос действующего главы незалежной Петра Порошенко. Однако судья досрочно прекратил это процессуальное действие из-за неудобных вопросов.

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