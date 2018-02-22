2018-02-22T22:56:44+03:00
В мире

Парламент Нидерландов признал геноцид армян

По мнению экспертов, это еще больше осложнит отношения между Голландией и Турцией
Дарья ИВАШКИНА
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Парламент Нидерландов признал геноцид армянПарламент Нидерландов признал геноцид армянФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 22 февраля, нижняя палата парламента Нидерландов признал события, произошедшие в Османской империи в 1915 году, геноцидом армян.

Как стало известно, такое решение одобрили практически все политические силы страны. «Против» выступила только партия «Денк», представляющая интересы турецкой диаспоры в Голландии, сообщается на сайте главного законодательного органа страны.

По мнению экспертов, признание геноцида армян осложнит отношения между Нидерландами и Турцией, которые и так после дипломатического скандала 2017 года переживают не самые лучшие времена.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года власти Нидерландов запретили в своей стране выступления турецких политиков в поддержку референдума по конституционной реформе, после чего между двумя странами разразился дипломатический скандал.

А в феврале текущего года Нидерланды официально отозвали своего посла из Анкары. Таким образом, Амстердам и Анкара не смогли договориться о нормализации отношений.

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