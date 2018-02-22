Парламент Нидерландов признал геноцид армян
В четверг, 22 февраля, нижняя палата парламента Нидерландов признал события, произошедшие в Османской империи в 1915 году, геноцидом армян.
Как стало известно, такое решение одобрили практически все политические силы страны. «Против» выступила только партия «Денк», представляющая интересы турецкой диаспоры в Голландии, сообщается на сайте главного законодательного органа страны.
По мнению экспертов, признание геноцида армян осложнит отношения между Нидерландами и Турцией, которые и так после дипломатического скандала 2017 года переживают не самые лучшие времена.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в марте прошлого года власти Нидерландов запретили в своей стране выступления турецких политиков в поддержку референдума по конституционной реформе, после чего между двумя странами разразился дипломатический скандал.
А в феврале текущего года Нидерланды официально отозвали своего посла из Анкары. Таким образом, Амстердам и Анкара не смогли договориться о нормализации отношений.