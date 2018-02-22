2018-02-22T23:51:06+03:00
Политика

На президентские выборы в Россию приедут 111 наблюдателей от ПА ОБСЕ

Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Толстой, уточнив, что список парламентариев уже получен
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил делегацию РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в ЕвропеВице-спикер Госдумы Петр Толстой возглавил делегацию РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в ЕвропеФото: Иван ВИСЛОВ
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На президентские выборы в России, которые пройдут в нашей стране 18 марта, Парламентская ассамблея ОБСЕ направит миссию наблюдателей из 111 парламентариев, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий российскую делегацию в ПА ОБСЕ.

«Сто одиннадцать наблюдателей от ПА ОБСЕ от 30 различных стран приедут на выборы в Россию, их список мы получили и сейчас ждем документы на их аккредитацию», - сказал он на встрече с и. о. председателя ассамблеи Георгием Церетели.

Петр Толстой отметил, что «ОБСЕ – авторитетная международная организация», и он «рад, что у наблюдателей будет возможность дать объективную и честную оценку демократической борьбы», однако напомнил, что в каждой стране «демократия имеет свою специфику».

«Поэтому хочется, чтобы многочисленные клише об отсутствии демократии и свободы в России, которые циркулируют в Европе на протяжение последних лет, были нами совместно преодолены», - приводит его слова ТАСС.

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