В Каире обрушился жилой дом, погибли 10 человек

СЕГОДНЯ 00:02 2018-02-23T00:11:33+03:00

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В Каире обрушился пятиэтажный жилой дом, погибли как минимум десять человек, сообщает официальное информационное агентство Египта МЕНА со ссылкой на источник в Управлении гражданской защиты египетской столицы.

Уточняется, что жилое здание обрушилось в районе Маншиат-Наср – одном из густонаселенных бедных районов города, на месте работают спасатели, медики и сотрудники полиции. Разыскивать выживших под обломками помогают добровольцы из числа местных жителей.

По словам собеседника издания, к этому часу из-под завалов извлечены десять тел. Работы на месте трагедии продолжаются, точное число пострадавших пока неизвестно. Причины обрушения предстоит выяснить.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ноябре прошлого года произошел взрыв в одном из жилых домов в Ижевске. В результате были разрушены 32 квартиры, погибли люди.