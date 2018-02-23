2018-02-23T01:46:46+03:00
Политика

Боевики сорвали переговоры по урегулированию ситуации в Восточной Гуте

Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Сирии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий НебензяПостпред России при ООН Василий НебензяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации в Восточной Гуте рассказал, что там остаются «несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористическими организациями», которые не позволяют мирным сирийским гражданам покинуть подконтрольные им территории, сделав людей заложниками.

По его словам, в среду, 21 февраля, «российский центр по примирению враждующих сторон призывал незаконные группировки сложить оружие и урегулировать свой статус, но они сорвали переговоры», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, делегации Швеции и Кувейта разработали проект резолюции СБ ООН, предусматривающий введение так называемой «гуманитарной паузы» в Сирии на 30 дней. Со своей стороны, Россия разработала и предложила Совбезу поправки к документу, цель которых, как пояснил постпред Василий Небензя, – сделать резолюцию СБ ООН «осмысленной и реалистичной». Однако достичь согласия пока не удалось.

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