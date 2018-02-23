Вашингтон призвал Москву согласиться на миссию ООН в Донбассе

СЕГОДНЯ 01:59 2018-02-23T02:24:09+03:00

В госдепе США заявили, что Россия «неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет»

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Соединенные Штаты призывают Россию согласиться на ввод миротворцев ООН в Донбасс, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт на брифинге в четверг. По её словам, Россия «неоднократно демонстрировала, что может остановить насилие, если захочет».

«США вновь призывают Россию приказать своим подручным силам реализовать полное прекращение огня [...] и согласиться на активную миротворческую миссию ООН», - цитирует заявление руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Между тем, Москва неоднократно подчеркивала, что не входит в число участников внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы кризис на востоке страны как можно быстрее разрешился. Однако, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров, принятый Верховной Радой 18 января «Закон о реинтеграции Донбасса» перечеркивает все Минские договоренности.

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны более двух лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

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